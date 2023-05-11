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368 صاروخ من غزة وصلت الى اراضي الاحتلال اعترض منها 154 صاروخ فقط

منذ 6 ثواني
368 صاروخ من غزة وصلت الى اراضي الاحتلال اعترض منها 154 صاروخ فقط

 

وطنا اليوم – قال جيش الاحتلال الإسرائيلي،الخميس، إنه اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي تم إطلاق 507 صواريخ من غزة، منها 110 صواريخ سقطت في القطاع وعبرت 368 صاروخا حدود القطاع، اعترض منها 154 صاروخا.
 إذ أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول فقط اعتراض الصواريخ التي تعتقد أنها في طريقها لضرب المناطق المأهولة بالسكان، ولا تتبع كل صاروخ يتم إطلاقه”.
وأضاف جيش الاحتلال إنه تم قصف 158 موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تحمل مقاطع فيديو لأهداف تابعة للجهاد الإسلامي تم استهدافها بقطاع غزة.

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