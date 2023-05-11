مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية لحركة “الجهاد الإسلامي” في ضربة جوية إسرائيلية

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العمل: قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء