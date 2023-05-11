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مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية لحركة “الجهاد الإسلامي” في ضربة جوية إسرائيلية
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العمل: قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء
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العاملون على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بلا حقوق
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الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل مجهولة ارتكبت عام 2004
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بانتظار الموافقات الرسمية .. مبادرة لانشاء مأوى للأفاعي السامة في الأردن
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مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية لحركة “الجهاد الإسلامي” في ضربة جوية إسرائيلية
منذ ساعتين
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24 ساعة
06:32
العدوان قد يواجه عقوبة السجن من 7-9 سنوات وهذا الشرط لعشيرته لاطلاق صراحه.. تحقيقات مع 9 أشخاص مقربين منه
06:13
العمل: قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء
05:56
السفير السعودي لدى الاردن يغرد: اليوم مع فخامة الرئيس بشار الاسد
22:32
الاردن نموذجاً في الاشتمال المالي لدى الاتحاد البريدي العالمي
21:35
العاملون على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بلا حقوق
20:40
إقرار استمرارية تخصصات جامعية (أسماء)
20:08
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل مجهولة ارتكبت عام 2004
19:58
اغلاق جزئي لطريق العدسية باتجاه البحر الميت
19:35
بانتظار الموافقات الرسمية .. مبادرة لانشاء مأوى للأفاعي السامة في الأردن
19:29
واتساب يرد على اتهام ماسك له بالتصنت على المستخدمين
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ولي العهد يلتقي عددا من وجهاء وأبناء القويسمة
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حوادث وجرائم
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن