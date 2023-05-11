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مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية لحركة “الجهاد الإسلامي” في ضربة جوية إسرائيلية

منذ ساعتين
مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية لحركة “الجهاد الإسلامي” في ضربة جوية إسرائيلية

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