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بانتظار الموافقات الرسمية .. مبادرة لانشاء مأوى للأفاعي السامة في الأردن

منذ ساعة واحدة
بانتظار الموافقات الرسمية .. مبادرة لانشاء مأوى للأفاعي السامة في الأردن

وطنا اليوم:كشف خبير الأفاعي ياسين الصقور عن مبادرة جديدة بالتعاون مع حديقة الحيوانات (حديقة الاردن) الكائنة في منطقة اليادودة جنوبي العاصمة عمان لإنشاء مأوى للأفاعي السامة في الاردن ، مبينا انها بانتظار الموافقات الرسمية.
واضاف الصقور في تصريحات اليوم الاربعاء، ان المبادرة الاولى من نوعها في الوطن العربي.
وقال ان المبادرة ستساهم باستخلاص السموم من الافاعي وصناعة اللقاحات الخاصة للوقاية من لدغات الافاعي ضمن فريق طبي متكامل على نفقة الحديقة.
وطالب الصقور دعم الجهات المعنية في مكافحة الافاعي السامة وصناعة لقاح اردني خاص بالأفاعي.
واضاف الصقور انه المجموعة حصلت على مطاعيم من متبرع سعودي بقيمة الفين دينار وانها متوفر في وقت الحاجة


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