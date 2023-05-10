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ولي العهد يلتقي عددا من وجهاء وأبناء القويسمة

منذ 5 ثواني
ولي العهد يلتقي عددا من وجهاء وأبناء القويسمة

وطنا اليوم:التقى نائب جلالة الملك، الأمير الحسين ولي العهد اليوم عددا من وجهاء وأبناء لواء القويسمة بمنزل الشيخ برجس الحديد.
ووفق عدد من الحاضرين، نقل ولي العهد تحيات جلالة الملك إلى الأهل بالقويسمة، واعتزازه بعزيمة الأردنيين والأردنيات الذين يواصلون البناء والإنجاز.
وأشار سموه إلى أن العمل الجاد هو الذي يقود لتحقيق الإنجاز، لافتا إلى دور الشباب وأهمية تقديم النصح لهم من الأهل والمؤسسات.
وهنأ الحضور سمو الأمير بمناسبة قرب زفافه، مرحبين بوجود سموه بين أهله في لواء القويسمة.
وجرى خلال اللقاء نقاش عدد من الملفات المحلية


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