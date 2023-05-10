بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمانة تحدد ساعات دوام موظفيها لتصبح 46 ساعة أسبوعيا

منذ 4 ثواني
الأمانة تحدد ساعات دوام موظفيها لتصبح 46 ساعة أسبوعيا

وطنا اليوم:قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تعديل دوام موظفي الأمانة لتصبح 46 ساعة أسبوعيا، استنادا إلى المادة 20 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان وتعديلاته.
وبموجب التعديل يبدأ دوام موظفي الأمانة من الساعة 15ر7 صباحا ولغاية الساعة 30 ر4 مساء من صباح يوم الأحد ولغاية مساء يوم الخميس من كل أسبوع.
فيما يتولى نواب مدير المدينة والمدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير دائرة شؤون الموظفين وضع الترتيبات اللازمة لدوام العمال المستخدمين التي تقتضي طبيعة عملهم خلاف ما ورد


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:03

#عاجل 5 وفيات بتدهور شاحنة على مركبات في منطقة نزول العدسية

16:57

تهنئة وتبريك محمد خلف هميسات بمناسبة الماجستير

16:48

4 وفيات إثر حادث تدهور مروع في عجلون

16:40

رئيس مجلس الاعيان يهنىء د. احمد ابو غنيمة بمناسبة صدور العدد الذهبي من مجلة علوم الصيدلة

16:37

فتوى شرعية بشأن تصوير حوداث السير في الأردن

16:28

الصحة النيابية تطالب بضرورة ضبط عمليات التجميل المخالفة

16:10

الأمن العام يطلق تطبيق مكالمات الطوارئ للصمّ بدعم من أورنج وشركات الاتصالات

16:08

الكايد: على القطاع التمويلي زيادة استثماره في المشاريع الصغيرة

16:06

توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمجلس الأردني للأبنية الخضراء

16:04

فنون “الأردنية” تُدرّب طلبتها على البرامج الإلكترونية في التعليم والتحليل الموسيقي المستخدمة عالميًّا

16:02

قوة الشخصية: دورة تدريبية في فيلادلفيا‎‎

15:53

تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون وصفارات الإنذار تدوي في بيت شيمش قرب القدس

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023