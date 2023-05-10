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تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون وصفارات الإنذار تدوي في بيت شيمش قرب القدس

منذ ساعة واحدة
تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون وصفارات الإنذار تدوي في بيت شيمش قرب القدس

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتعطيل حركة الطيران في مطار بن غوريون في “تل أبيب” بسبب إطلاق الصواريخ من غزة.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية عدة رشقات صاروخية من قطاع غزة، استهدفت مستوطنات (سديروت واسدود وناحل عوز وايرز وعسقلان ونيرعام وزكيم) ومستوطنات أخرى، وإطلاق ما لا يقل عن صاروخين على مدينة تل أبيب.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الأنذار دوت في “تل أبيب” ومنطقة “غوش دان”.
وشمل قصف المقاومة عشرات المستوطنات والتجمعات الاستيطانية، وطالت مستوطنات وتجمعات إسرائيلية تقع على مسافة 40 كيلومتر وبعضها ضمن منطقة جنوب مدينة تل أبيب.
وتحدثت مصادر عبرية عن إصابة مباشرة في مدينة “سديروت” التي كانت أحد الأهداف الرئيسة وتعرضت لرشقات كثيفة من الصواريخ.
وعلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الأربعاء، على إطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.
وقالت الحركة في تصريح : إن الرد على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع جاء بمشاركة جميع فصائل الغرفة المشتركة.


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