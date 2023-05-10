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ارتدت النقاب وصرخت الله أكبر .. مقتل مجندة برصاص الاحتلال بالخليل

منذ ساعة واحدة
ارتدت النقاب وصرخت الله أكبر .. مقتل مجندة برصاص الاحتلال بالخليل

وطنا اليوم:قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، مجندة إسرائيلية بالرصاص، ظنا أنها فلسطينية في الخليل.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، فإن المجندة تنكرت بزي فتاة فلسطينية مسلمة وحملت مسدسا وصرخت “الله أكبر”.
وأضافت: عندما صرخت الله أكبر، أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص، وأعلنت وفاتها متأثرة بجراحها، بعد الاشتباه بأنها فلسطينية تنفذ عملية طعن.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن “بلاغا ورد عن محاولة تنفيذ عملية، في الضفة الغربية المحتلة وتم تحييد المخربة، ولا إصابات في صفوف جنود الجيش”.
وزعم جيش الاحتلال، أنّ السيدة، وصلت منذ فترة وجيزة إلى منطقة العبور عند الحاجز العسكري، وسحبت سلاحا نحو جنود الاحتلال وهي تردد: الله أكبر”.
وأضافت أن “جنود الاحتلال في المكان ردّوا بسرعة، وقاموا بتحييدها، قبل أن تتمكن من إطلاق النار”، قبل أن توضح تقارير إسرائيلية أنها يهودية مصابة بمرض عقلي وكانت تريد الانتحار.


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