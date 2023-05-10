بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وسط استنفار على الحدود السورية – الأردنية.. شخصيات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني تعزي عائلة مرعي الرمثان والأخيرة تتوعد بالانتقام ووطنا اليوم توضح حقيقة الادعاء بمقتل الاطفال

منذ ساعة واحدة
وسط استنفار على الحدود السورية – الأردنية.. شخصيات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني تعزي عائلة مرعي الرمثان والأخيرة تتوعد بالانتقام ووطنا اليوم توضح حقيقة الادعاء بمقتل الاطفال

 

وطنا اليوم – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحدود السورية – الأردنية تشهد استنفاراً لعناصر قوات حرس الحدود من الجانب السوري، تزامناً مع استنفار واستقدام آليات عسكرية على الحدود في الجهة الأردنية المقابلة، قرب قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، وذلك بعد مقتل أبرز تجار المخدرات المدعو مرعي الرمثان وزوجته وأطفاله الستة.

وأكدت المصادر، بأن ذوي الرمثان توعدوا خلال مراسم العزاء بالأخذ بالثأر، وبأن دمه لن يذهب سداً، بعد أن حضر العزاء شخصيات من ميليشيات “حزب الله” اللبناني، مع غياب تام للشخصيات التابعة للنظام.

ويشار إلى أن، عشيرة الرمثان تمتد إلى داخل الأراضي الأردنية، وتملك نفوذ قوي ضمن الأردن.

وبالرغم من الضربة الجوية التي تعتبر الأولى من نوعها والتي استهدفت مبنى لأبرز تجار المخدرات بريف السويداء الشرقي، إلا أن الميليشيات الإيرانية تواصل جلب كميات كبيرة من المواد الأولية لصناعة المخدرات إلى معمل محلي في الميادين، بإشراف مباشر من حزب الله “اللبناني”، كرسالة واضحة بأن الاستهدافات لم يؤثر على تجارتهم وبالدرجة الأولى تجارة المخدرات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى، مقتل المدعو مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الستة، وذلك جراء الاستهداف الجوي من طيران حربي يرجح أنه أردني لمبنى يتواجد فيه الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، عند الحدود السورية-الأردنية، ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن من قرية الشعاب الحدودية، وهو مرتبط بشكل رئيسي بقيادات من حزب الله اللبناني.

وكانت وطنا اليوم اوضحت في خبر نشرته بان الصورة المتداولة لا تعود لمرعي الرمثان ومن هم حوله ليسوا اطفال مرعي ، وان صاحب الصورة  هو مضحي عايد الرمثان، وليس مرعي الرمثان، والأطفال في الصورة أطفاله، وهو حي يرزق هو و أطفاله.

 ‎مرعي الرمثان  قتل وحده في الضربة الجوية  بعملية استخبارية دقيقة ولم يكن معه اياً من عائلته حيث  لديه  ولد واحد فقط اسمه ‎حمزة عمره 11 عام، وابنة متزوجة، وهم أحياء وبصحة جيدة.

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:48

اطباء دون رواتب.. وشركات ادوية تمتنع عن التوريد لمستشفى الملك المؤسس

09:33

الزعيم التويتري يحذر : لا يمكن الوثوق بـ واتساب

09:32

العبادي يكتب: التهريب

09:24

شهيدان برصـاص الاحتلال في جنين

09:17

وفيات الأربعاء 10-5-2023

09:06

العراق: استئجار 4800 دونم لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة مع الأردن

08:59

رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة

08:54

دائرة الحكم المحلي في حزب الائتلاف الوطني وكتلة الحزب النيابية تنفذان زيارة الى بلدية اربد الكبرى

06:37

مطعم “عزوتي” وسط البلد مبادرة شبابية تستحق الاهتمام

05:57

الحديد لأصحاب الحقوق المنقوصة: لسانكم طويل في مسألة الحق المنقوص

05:43

ترامب يعلق على إدانته بالاعتداء الجنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

05:38

لندن وباريس تعتزمان تصنيف “فاغنر” الروسية “منظمة إرهابية”

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023