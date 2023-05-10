وسط استنفار على الحدود السورية – الأردنية.. شخصيات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني تعزي عائلة مرعي الرمثان والأخيرة تتوعد بالانتقام ووطنا اليوم توضح حقيقة الادعاء بمقتل الاطفال

وطنا اليوم – أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الحدود السورية – الأردنية تشهد استنفاراً لعناصر قوات حرس الحدود من الجانب السوري، تزامناً مع استنفار واستقدام آليات عسكرية على الحدود في الجهة الأردنية المقابلة، قرب قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، وذلك بعد مقتل أبرز تجار المخدرات المدعو مرعي الرمثان وزوجته وأطفاله الستة.

وأكدت المصادر، بأن ذوي الرمثان توعدوا خلال مراسم العزاء بالأخذ بالثأر، وبأن دمه لن يذهب سداً، بعد أن حضر العزاء شخصيات من ميليشيات “حزب الله” اللبناني، مع غياب تام للشخصيات التابعة للنظام.

ويشار إلى أن، عشيرة الرمثان تمتد إلى داخل الأراضي الأردنية، وتملك نفوذ قوي ضمن الأردن.

وبالرغم من الضربة الجوية التي تعتبر الأولى من نوعها والتي استهدفت مبنى لأبرز تجار المخدرات بريف السويداء الشرقي، إلا أن الميليشيات الإيرانية تواصل جلب كميات كبيرة من المواد الأولية لصناعة المخدرات إلى معمل محلي في الميادين، بإشراف مباشر من حزب الله “اللبناني”، كرسالة واضحة بأن الاستهدافات لم يؤثر على تجارتهم وبالدرجة الأولى تجارة المخدرات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى، مقتل المدعو مرعي الرمثان وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الستة، وذلك جراء الاستهداف الجوي من طيران حربي يرجح أنه أردني لمبنى يتواجد فيه الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، عند الحدود السورية-الأردنية، ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن من قرية الشعاب الحدودية، وهو مرتبط بشكل رئيسي بقيادات من حزب الله اللبناني.

وكانت وطنا اليوم اوضحت في خبر نشرته بان الصورة المتداولة لا تعود لمرعي الرمثان ومن هم حوله ليسوا اطفال مرعي ، وان صاحب الصورة هو مضحي عايد الرمثان، وليس مرعي الرمثان، والأطفال في الصورة أطفاله، وهو حي يرزق هو و أطفاله.

‎مرعي الرمثان قتل وحده في الضربة الجوية بعملية استخبارية دقيقة ولم يكن معه اياً من عائلته حيث لديه ولد واحد فقط اسمه ‎حمزة عمره 11 عام، وابنة متزوجة، وهم أحياء وبصحة جيدة.