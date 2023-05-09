الصورة المتداولة  ليست صحيحة .. وهذه هي الصورة الصحيحة

وطنا اليوم – خاص – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية صورة لشخص يحيط به أبنائه على اعتبار أنه مرعي الرمثان تاجر المخدرات الذي قتل أثناء غارة جوية على أحد المواقع التي كان يختبئ بع في ريف السويداء .

وتبين أن الصورة المتداولة لا تعود لمرعي الرمثان ومن هم حوله ليسوا اطفال مرعي ، وان صاحب الصورة هو مضحي عايد الرمثان، وليس مرعي الرمثان، والأطفال في الصورة أطفاله، وهو حي يرزق هو و أطفاله.

‎مرعي الرمثان قتل وحده في الضربة الجوية بعملية استخبارية دقيقة ولم يكن معه اياً من عائلته حيث لديه ولد واحد فقط اسمه ‎حمزة عمره 11 عام، وابنة متزوجة، وهم أحياء وبصحة جيدة.

حيث حاولت بعض مواقع التواصل اثارت الجانب العاطفي والانساني بوجود اطفال شملهم القصف ليتبين عدم صحة هذه الرواية وان من قتل هو تاجر المخدرات الشهير في جنوب سورية مرعي الرمثان .

وتنشر وطنا اليوم الصورة الصحيحة للمدعو مرعي رويشد الرمثان الذي قتل في الغارة الجوية فجر امس .