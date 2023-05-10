إطلاق نار قرب معبد يهودي في جزيرة جربة التونسية

وطنا اليوم – قالت الخارجية التونسية -اليوم الأربعاء- إن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي (كنيس) في جزيرة جربة وقتل أحد عناصر الأمن واثنين من الزوار، بالتزامن مع احتفالات سنوية داخل المعبد.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن عنصر أمن داهم مركز الحرس البحري بجزيرة جربة وقتل عنصرا أمنيا في المركز وسرق سلاحه، ثم توجه إلى محيط الكنيس وأطلق النار على اثنين من الزوار، قبل أن يلقى مصرعه خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

وأضاف بيان الداخلية أن هذه العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن واثنين من الزوار لم يُكشف عن هويتهما، كما أصيب 5 من عناصر الأمن و5 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة.

وأكّدت الداخلية أنه تمّ تطويق المعبد وتأمين جميع الموجودين داخله وخارجه، مضيفة أن البحث مُستمر لمعرفة دواعي هذا الهجوم.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية تونسية إن إطلاق النار بجزيرة جربة لم يستهدف الكنيس، وإن والوضع الأمني تحت السيطرة.

وأظهرت فيديوهات حالة من الخوف والاضطراب داخل مبنى الكنيس أثناء إطلاق النار