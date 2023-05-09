السفارة السعودية بعمان تعلن إلغاء التأشيرة اللاصقة

وطنا اليوم:أعلنت السفارة السعودية في عمّان عن إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة الصادرة من بعض ممثليات السعودية في سبع دول، منها الأردن، واستبدلتها بتأشيرة مطبوعة.

وقالت السفارة في بيان صحفي، الثلاثاء، إن السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري التقى في مكتبه فريق العمل القنصلي الذي يزور الأردن حاليا للوقوف على آلية تنفيذ إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة والإقامة على جواز السفر، والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية التي تطبع بالنموذج الورقي (A4) وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وأطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد، والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وأوضحت الوزارة، ان هذا الإجراء يأتي استكمالاً لإجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة، ولتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

وتم تفعيل الإجراء في عدد من الدول منذ بداية شهر أيار الحالي