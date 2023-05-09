إغلاقات وتحويلات في شوارع البحر الميت

وطنا اليوم:قالت الجمعية الأردنية للماراثونات، إنه بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية سيتم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات “أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت 2023″، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

ويتضمن الماراثون 3 سباقات رئيسية؛ هي سباق ألتراماراثون (50 كم) فردي و(50 كم) تتابع، وسباق (21 كم)، حيث سينطلقان الساعة السادسة صباحاً من مقابل شاطئ عمان السياحي، بالإضافة إلى سباق (10 كم) الذي ينطلق بعد 2 كم من مثلث المغطس الساعة 9 صباحاً.

وأضافت الجمعية أنه تم اجراء تعديلات على مسارات السباق لتكون على النحو التالي:

سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع: وقت الانطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً، والبداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) باتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف من الدوار الموجود داخل المنطقة والدخول الى مهبط الطائرات ومن ثم العودة الى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول الى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50كم قبل الوصول إلى إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا الى شارع الخدمات والدخول الى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة اخرى ومن ثم الجري على نفس المسار نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي الى (خط النهاية).

سباق النصف ماراثون 21 كم: وقت الانطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً، والبداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

سباق ال 10 كم: وقت الانطلاق في تمام الساعة 9:00 صباحاً، والبداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

ويعتبر أكوافينا التراماراثون البحر الميت من الأحداث الرياضية التي تقام بالأردن ويضع الأردن على خارطة العالم الرياضية والسياحية، كما يقام هذا الحدث بناء على معايير الاتحاد الدولي التي من أهمها الحفاظ على سلامة العدائين حيث سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية الى مسار الماراثون ابتداء من فجر يوم الجمعة وحتى الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم على النحو التالي :-

إغلاق الطريق من إشارات الرامة باتجاه مثلث المغطس باتجاه واحد.

إغلاق الطريق من مثلث المغطس باتجاه الفنادق ولغاية شاطئ عمان السياحي باتجاه واحد.

يغلق الطريق الرئيسي المؤدي الى المغطس إغلاقا تاما.

الطرق البديلة:

إلى جسر الملك حسين طريق الشونة الجنوبية من مثلث الرامة يمين باتجاه الشونة الجنوبية ومن إشارات الشونة الجنوبية الى الجسر.

الى جسر الملك حسين طريق ثان من نقطة سطح البحر الى سد الكفرين ومن ثم الشونة الجنوبية الى الجسر.

الى المغطس من مثلث الرامة باتجاه الشونة ومن ثم الى الشارع المؤدي الى جسر الملك حسين وقبل الجسر الانعطاف الى اليمين باتجاه المزارع ومن ثم الى المغطس من الطريق الخلفي، كما يمكن سلوك طريق نقطة سطح البحر الى سد الكفرين ومن ثم عبر طريق المزارع الى المغطس

شارع الفنادق السير بحذر عكس اتجاه السير من مثلث الرامة ولغاية شاطئ عمان السياحي بحيث يكون السير باتجاهين.

مثلث الرامة من الجنوب ممكن سلوك الشارع من نقطة التفتيش يمين باتجاه منتجع البحيرة ومن ثم مثلث الرامة.

من طريق الجنوب باتجاه عمان عن طريق بانوراما البحر الميت مادبا من ثم الى عمان.