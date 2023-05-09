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بمسافة 45كم.. مسار جديد للباص السريع في عمّان

منذ ساعة واحدة
بمسافة 45كم.. مسار جديد للباص السريع في عمّان

وطنا اليوم:كشف المدير التنفيذي للنقل العام والبنية التحتية للنقل رياض الخرابشة، عن مسار جديدة للباص السريع في عمّان.
وقال الخرابشة اليوم الثلاثاء، إنَّ الامانة انتهت من المرحلة الأولى لدراسة المسار الجديد.
وتابع: ” نعمل على مسار جديد للباص السريع، يبدأ من صويلح مرورا بجسر ناعور إلى دوار الجمرك والشرق الأوسط،، وشارع اليرموك وصولا إلى مجمع المحطة”.
وأوضح أن طول المسار الجديد من مشروع الباص السريع يبغ نحو 45 كم، مشيرا انه تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الأولية.
وبيّنَ أن لقاء سيجمع اليوم أمانة عمان مع البنك الدولي ومستشارين من أجل المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع


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