الشلبي يعلق على عودة سوريا للجامعة العربية :وهذا ما حدث بعد 9 سنوات !!

وطنا اليوم – علق الدكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية على قرار عودة سورية الى الجامعة العربية في منشور له عبر فيسبوك قال فيه:

بمناسبة عودة سورية للجامعة العربية: هل تتذكرون أصدقائي الأعزاء ماذا كنت اقول عن عودة سورية الجامعة العربية منذ 2014؟؟!!

واضاف الشلبي في حين كان الأكثرية ممن يطلق عليهم المعلقين، والاستراتيجين والخبرات (من البائعين المهنين) في المحطات الفضائيه العربية يتوقعون سقوط الدولة السورية، كنت اسير عكس التيار وأقول ستخرج سورية من ازمتها بسبب عقيدتها السياسية والعسكرية ورأسمالها من العلاقات الدولية مع روسيا الاتحادية والصين وإيران، وستعود للجامعة العربية؛ وهذا ما حدث بعد 9 سنوات !!