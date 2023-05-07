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عاجل – جهاز الشاباك: الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت عددا من المتورطين في عملية التهريب التي نفذها النائب عماد العدوان

منذ ساعتين
عاجل – جهاز الشاباك: الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت عددا من المتورطين في عملية التهريب التي نفذها النائب عماد العدوان

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