الصحة للأردنيين: لا يوجد انقطاع للأدوية باستثناء بعض الأصناف

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصحة، أن لا يوجد انقطاع في الأدوية لدى الوزارة، باستثناء بعض الأصناف التي تتوفر البدائل لها.

وقال مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود الأحد، إنه في حال عدم توفر دواء لدى الوزارة يتم صرفه على حساب القطاع الخاص من صيدليات القطاع الخاص.

وأشار الزيود إلى أن انقطاع بعض أنواع الأدوية خارج عن إرادة وزارة الصحة لأسباب عالمية، مؤكدا توفر “دواء بديل”.

وحول انقطاع بعض الأدوية في الأردن وتوفرها في مصر وتركيا، أوضح أنه يتم صناعة بعض الأدوية في تلك الدول من شركات عالمية، لكن في المملكة يتوفر وكلاء لهذه الشركات.

وأضاف الزيود أن آلية توزيع الأدوية إلى المستشفيات والمراكز الصحية تتم عن طريق مديرية المشتريات في وزارة الصحة، وأن مستشفى تتسلم مخصصاتها من الأدوية بشكل مباشر إما عن طريق الطبية الشهر أو طارئة، فيما تتسلم المراكز الصحية مخصصاتها من الأدوية عن طريق مديريات الحصة التي تتسلمها من مديرية المشتريات والتزويد في الوزارة.

من جهته، قال مقرر لجنة الصحة النيابية هايل عياش، إن هناك نقص في الأدوية وتوريدها إلى بعض المستشفيات والمركز الصحة.

وأضاف أن هناك إشكالية بين وزارة الصحة وبعض موردي الأدوية، نتيجة عدم دفع الالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه وزير الصحة وعد بأن تُحل هذه الإشكالات في الوقت القريب