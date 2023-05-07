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أخر المستجدات
12:58
الخلايلة عن قضية العدوان : وصلنا كتاب تضمن معلومات نسمعها لأول مرة
12:49
الشاباك يكشف : العدوان نفذ 12 عملية تهريب باستخدام الجواز الدبلوماسي
12:34
حماية المستهلك: شركات لا تعترف بعيوب مصنعية وشكاوى بعدم توفر قطع الصيانة
12:18
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية ويقوم بزيارة ميدانية للأطفال الذين اجروا العمليات الجراحية
12:10
وزير الأشغال يفتتح طريق حمرة الصحن في البلقاء
12:02
مصدر : العدوان اعترف بتهريب الأسلحة والذهب
11:51
بعد 12 سنة.. سوريا تعود بشروط إلى الجامعة العربية
11:42
ردود فعل إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بسبب العدوان
11:27
الصفدي : تم إعادة النائب عماد العدوان بجهود من الملك
11:04
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار
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عاجل – محامي النائب عماد العدوان جواد بولص للمملكة: أبلغت الان بإلغاء جلسة محاكمة النائب اليوم ما يعني قانونيا انتهاء توقيفه
منذ 3 ساعات
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24 ساعة
12:58
الخلايلة عن قضية العدوان : وصلنا كتاب تضمن معلومات نسمعها لأول مرة
12:49
الشاباك يكشف : العدوان نفذ 12 عملية تهريب باستخدام الجواز الدبلوماسي
12:34
حماية المستهلك: شركات لا تعترف بعيوب مصنعية وشكاوى بعدم توفر قطع الصيانة
12:18
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية ويقوم بزيارة ميدانية للأطفال الذين اجروا العمليات الجراحية
12:10
وزير الأشغال يفتتح طريق حمرة الصحن في البلقاء
12:02
مصدر : العدوان اعترف بتهريب الأسلحة والذهب
11:51
بعد 12 سنة.. سوريا تعود بشروط إلى الجامعة العربية
11:42
ردود فعل إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بسبب العدوان
11:27
الصفدي : تم إعادة النائب عماد العدوان بجهود من الملك
11:04
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دولار
10:52
مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان
10:47
وفاة شخص بتدهور مركبة على الصحراوي
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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سياسة الخصوصية
من نحن