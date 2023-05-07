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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس

منذ 4 ساعات
قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس

وطنا اليوم:أفادت وحدة الطوارئ أن رجلاً مسلحاً قتل تسعة أشخاص في مركز تجاري شمال دالالس في ولاية تكساس.
وتم إجلاء مئات الأشخاص من المركز التجاري في مدينة ألن. ووصف شهود عيان رجلاً أطلق النار بشكل عشوائي على المارة.
وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المسلح وأردته قتيلا، وتعتقد أنه كان بمفرده.
ويعتقد أن بعض الضحايا من الأطفال. ونقل ما لا يقل عن سبعة أشخاص إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج، من بينهم ثلاثة في وضع حرج.
ووصف حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت حادث إطلاق النار بأنه “مأساة لا توصف”. وقال إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة للسلطات المحلية.
وقال أحد الشهود، ويدعى فونتاين بايتون، إنه سمع أصوات إطلاق النار عبر سماعات الأذن التي كان يضعها، خلال تسوقه في أحد المتاجر.
ووصف رؤيته لجثث أشخاص خارج المتجر، عند سماح الشرطة للناس بالمغادرة. وقال “أحزنني عندما خرجت لأرى ذلك”.
وقد وقع ما لا يقل عن 198 عملية إطلاق نار جماعي – قتل في كل منها أربعة أشخاص أو أكثر – في الولايات المتحدة حتى الآن خلال هذا العام، وفقا لجمعية “أرشيف عنف السلاح”.
وألقت الشرطة في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، القبض على رجل متهم بإطلاق النار على خمسة من جيرانه، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.
وعُثر على فرانسيسكو أوروبيسا مختبئا داخل خزانة بعد مطاردة استمرت أربعة أيام


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