قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية اليوم

وطنا اليوم – قد يُتخذ قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية يوم الأحد، في اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.

وقال رشدي، إن موضوع حضور سوريا للقمة العربية المقبلة مطروح في الاجتماع، وأشار إلى أن تناول الاجتماع للموضوع تتويج لاجتماعي عمّان وجدة.

وعُقد الاثنين اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وجاء اجتماع عمّان استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة منتصف نيسان الماضي.