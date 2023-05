عاجل – الملك يغرد : حقاً حفل رائع

وطنا اليوم – نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة عبر حسابه تعليق على حفل تتويج الملك تشارلز قال فيها :

حقا حفل رائع بمناسبة تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا. أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجيد ومزدهر. نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان

Truly a magnificent ceremony to mark the coronation of Their Majesties King Charles III and Queen Camilla. Our warmest congratulations and wishes of a glorious and prosperous reign. Looking forward to continuing to advance a century-long partnership and friendship pic.twitter.com/t60oXCtWEo

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 6, 2023