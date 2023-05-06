عاجل – الملك يغرد : حقاً حفل رائع

وطنا اليوم – نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة عبر حسابه تعليق على حفل تتويج الملك تشارلز قال فيها :

حقا حفل رائع بمناسبة تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا. أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجيد ومزدهر. نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان