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عاجل – الملك يغرد : حقاً حفل رائع

منذ دقيقتين
عاجل – الملك يغرد : حقاً حفل رائع

وطنا اليوم – نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة عبر حسابه تعليق على حفل تتويج الملك تشارلز قال فيها :

حقا حفل رائع بمناسبة تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا. أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجيد ومزدهر. نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان


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