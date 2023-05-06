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المدني الديمقراطي يبدأ جولاته الاستقطابية في محافظة اربد في لواء المزار

منذ ساعتين
المدني الديمقراطي يبدأ جولاته الاستقطابية في محافظة اربد في لواء المزار

وطنا اليوم – بدعوة من عضو الحزب النائب السابق يوسف الجراح ، عقدت مجموعة من أعضاء الحزب المدني الديمقراطي اجتماع استقطابي في لواء المزار الشمالي.
واكد الجراح في كلمته بالاجتماع اهمية الاصلاح السياسي و الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي من خلالها أوصى بالأصلاح السياسي والتعددية السياسية والاحزاب مشيداً بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

بدوره استعرض النائب السابق ورئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العضو المؤسس في الحزب عدنان السواعير الذي افتتح الجلسة قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين وأهمية الاصلاح السياسي وأهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في هذه العملية والمشاركة في صنع القرار من خلال بوابة الاحزاب وأكد السواعير أهمية المشاركة في بناء البرامج في الحزب من خلال اللجان القطاعية لتحقيق برامجية الأحزاب. وقال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النائب السابق العضو المؤسس قيس زيادين، ان عملية الاصلاح السياسي ليست ترفاً وأن المشاركة الفاعلة في هذه العملية هي أولوية من أجل الوصول الى حكومات برلمانية لافتاً أن ما تشهده الساحة السياسية من تشكيل لأحزاب جديدة تدعي بأنها مدعومة وتغري الشباب بوعود وهمية بمناصب ومكتسبات شخصية هو خطر على عملية الاصلاح ويفقد مكونات الشعب المختلفة الثقة في هذه العملية وأصاف حجازين أن العمل الحزبي لا يتعارض مع العشيرة و انما العشائر هي مكون رئيسي من مكونات المجتمع وهي مكون اجتماعي وان افراد العشيرة الواحدة يختلفون في الانتمائات السياسية وهو دليل على ان التعددية تتواجد داخل العشيرة الواحدة ويجب عدم الزج بالمكون العشائري بمواجهة مع الاصلاح ، وقال النائب السابق عن محافظة اربد وعضو لجنة القيادة المؤقتة في الحزب سمير عويس أن الحزب المدني الديمقراطي شكل لجان عمل ولجان تخصصية والتي بدورها بدأت في بلورة ووضع اوراق سياسيات والتي ستتحول لاحقاً الى برامج سيعمل الحزب على تطبيقها في المستقبل وأضاف عويس أن الدولة المدنية هي الحل والتي من خلالها تكون سيادة القانون تحكم بين الناس دون تغول اي سلطة على سلطة اخرى ، وأكد وزير الزراعة الأسبق والعضو المؤسس في الحزب المهندس سعيد المصري أن الأحزاب السياسية عليها مسؤولية كبيرة للعمل على الخروج في رؤية وبرامج واقعية قابلة للتطبيق.
وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش مستفيضين تم خلاله الاجابة على أسئلة واستفسارات الحضور وانضمام عدد منهم للحزب كأعضاء مؤسسين.

 

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