مواطن يصفع رئيس وزراء إيطاليا السابق بسبب نتائج استطلاع للرأي

وطنا اليوم-ذكرت وسائل إعلام إيطالية الجمعة أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي تعرض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا من رجل يحتج على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا وغيرها من القيود التي فرضت سابقا لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وعلى نتائج استطلاع للرأي اظهرت تراجع شعبية رئيس الوزراء بسبب قراراته الخاطئة ابان اجتاح كورونا لايطالية.

وأفادت وكالة أنباء “لابريس” بأن الرجل ضرب كونتي في وجهه، وقد اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور. وقال كونتي في بيان: “المعارضة مشروعة لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي”.