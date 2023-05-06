السفيرة التي اجتاحت منصات التواصل الاردنية….  نهاية أسبوع  في متابعة ( عاشقة الشاورما و جولاتها في جبل عمان ) سر النشاط الترويجي ومن هي يائيل لمبرت ومساعدها رو نيبال ؟

وطنا اليوم – خاص – لوحظ خلال نهاية الاسبوع نشاط ملحوظ الاخبار السفيرة الأميركية الجديدة في الاردن يائيل لمبرت ، حيث رصدت وطنا اليوم 14 خبر نشر الجمعة على المواقع الاردنية يتعلق بالسفيرة الجديدة ، فيما الخميس نشرت منصات التواصل 11 خبر او منشور او تغريدة لها علاقة بالسفيرة الجديدة ، بعض تحدث عن حب لمبرت للشاورما فيما اخرى عن جولاتها في عمان وبدأت التعليقات تنهال عبر منصات التواصل الاجتماعي البعض منها تغزل بجمال لمبرت فيما آخرون ذهبوا بعيدا حول دبلوماسية الشاورما.

الغريب هذا النشاط الاعلامي للترويج للسفيرة الجديدة وتهيئة الارضية قبل وصولها عمان ، حيث انه بعد عامين و أيام معدودات ، وعلى نحو خارج عن المألوف ، تقرر الولايات المتحدة تسمية سفير جديد لها لدى العاصمة الاردنية عمان خلفا للسيد هنري ووستر الذي حلف اليمين الدستورية كسفير فوق العادة ومفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن في 27 آب 2020.

أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن اختار الدبلوماسية يائيل لمبرت لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأردن.

وجاء هذا الترشيح وسط توترات متزايدة في الشرق الأوسط بعد تشكيل الحكومة الأكثر تطرفاً في إسرائيل.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن لمبرت هي النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية، حيث عملت سابقًا كمساعد وزير بالإنابة، وقبل ذلك، كانت القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة في لندن، حيث شغلت أيضًا منصب نائب رئيس البعثة.

في وقت سابق، كانت ليمبرت نائب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لمصر وشمال إفريقيا، والمدير الأول للمشرق وإسرائيل ومصر في مجلس الأمن القومي، كما عملت أيضًا كمساعد خاص للرئيس، كما شغلت منصب نائب المسؤول الأول في القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وعملت في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، حيث شغلت منصب نائب رئيس البعثة بالإنابة.

وعملت لمبرت في السفارة الأمريكية في مصر، ومن بين المهام الأخرى: مدير شؤون العراق في مجلس الأمن القومي، ضابط الحوكمة في سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد، المساعد الخاص لشؤون جنوب آسيا والشرق الأدنى لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية؛ موظف مكتب العراق؛ وجولات في مكتب منع الانتشار التابع لوزارة الخارجية، والقنصلية الأمريكية العامة في شنغهاي.

وقد حصلت لمبرت على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، وهي تتكلم العربية.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن بايدن قد رشح، ايضاً، آنا إسكروجيما لتكون سفيرة للولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

فيما وكما اطلعت وطنا اليوم ، سيتولى روهيت (رو) نيبال، وهو من كبار الموظفين في السلك الدبلوماسي، مهام نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في عمان في أيلول/سبتمبر 2022. قبل وصوله إلى عمان، شغل السيّد (رو) منصب نائب المستشار السياسي ومستشار الشؤون السياسية والعسكرية في السفارة الأمريكية في روما. كما تولى سابقًا منصب نائب مدير مكتب شؤون جنوب أوروبا (EUR/SE) في وزارة الخارجية ومستشارًا للشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في عمان.