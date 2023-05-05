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السفيرة الأميركية : الشاورما الأردنية الأفضل في الشرق الاوسط

منذ ساعتين
السفيرة الأميركية : الشاورما الأردنية الأفضل في الشرق الاوسط

وطنا اليوم:ردت السفيرة الأميركية الجديدة في الأردن يائيل لامبرت، على سؤال وجه لها، خلال جلسة ترشحها، بشأن “ما أفضل شاورما بالشرق الأوسط؟”.
وقالت السفيرة لامبرت، بروح الدعابة وسط ضحكات الحضور، “هذا السؤال خطير وعميق نظرا لحساسية الموضوع ، وبالرغم من إني سأواجه إنتقادات بالتحييز إلا أنني أؤكد بأن الشاورما الأردنية هي الأفضل”
وتداول ناشطون في الأردن فيديو قديم للسفيرة الأميركية الجديدة في الأردن يائيل لامبرت، عبرت فيه عن حبها للشاورما في الأردن.
ويعود تاريخ الفيديو إلى شهر كانون الأول من عام 2021، ونشر على حساب السفارة الأميركية في عمان على فيس بوك، تقول فيه السفيرة، عندما كانت في زيارة لها لعمان، إبان توليها منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بمكتب الوزارة لشؤون الشرق الأدنى.
كما تظهر السفيرة لامبرت في فيديو آخر نشر على مدوّنة ديبلو بندت، مع فيديوهات أخرى، أثناء زيارتها للبحرين في شباط من العام الحالي، تعبّر فيه عن عشقها للشاورما.


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