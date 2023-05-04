البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة

وطنا اليوم:قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار المركزي الأردني، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وبحسب المركزي الأردني فإن القرار يأتي اتساقًا مع هدف البنك المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.

وأضاف المركزي أن القرار يأتي في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً.