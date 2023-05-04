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تعديل مرتقب على نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة

منذ ساعة واحدة
تعديل مرتقب على نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تجري حاليا تعديلا على نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة، وذلك لمواكبة التطورات التي تجري في العالم ومنها تطورات التكنولوجيا الحديثة، وبما يضمن الاستفادة منها.
وأضاف المصدر أن التعديلات تتضمن تقديم كافة المعاملات الكترونيا بدلا مما هو معمول به حاليا، وتسهيل اجراءات الحصول على الترخيص، اضافة إلى تطوير آلية الاعتماد.
وقال المصدر إن لجنة التخطيط المركزية في الوزارة تقوم بدراسة النظام وسيتم اعتماده والانتهاء منه قريبا.
ولفت المصدر إلى أن الاجراءات السابقة كانت تعتمد على العنصر البشري، وجميع المعاملات كانت تتم يدويا، مؤكدا أنه سيتم التحول الكامل نحو النظام الالكتروني.


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