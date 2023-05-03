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إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من غزة إلى الضفة

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من غزة إلى الضفة

وطنا اليوم:زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أنها أحبطت اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية
وفي بيان لها، قالت : “أحبطت قوات الأمن التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الأربعاء، 3 مايو 2023) محاولة تهريب أسلحة نارية وكواتم صوت وخراطيش في طريقها من قطاع غزة إلى الضفة”.
وأضاف البيان: “أثارت شحنة أثاث من غزة إلى الضفة شكوك الحراس، وكشف الفحص الدقيق عن أنواع مختلفة من الأسلحة النارية المخبأة داخل الأثاث، بالإضافة إلى الخراطيش وكواتم الصوت التي تم تحميلها والتي تمت مصادرتها أيضا”.
وأردف البيان: “وفقا للتقديرات الأولية، تم شحن الأسلحة لأغراض “إرهابية” في الضفة الغربية، وتم نقلها إلى قوات الأمن لمزيد من المراجعة”.


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