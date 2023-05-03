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أسرى فلسطينيون يحتجزون عنصرين من شرطة الاحتلال

منذ ساعة واحدة
أسرى فلسطينيون يحتجزون عنصرين من شرطة الاحتلال

وطنا اليوم:أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأربعاء، أن أسرى فلسطينيين في سجن مجيدو، خطفوا عنصرين اثنين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في قسم 10 (المعبار) غرفة 7.
وقالت الهيئة في بيان، إن هناك حالة من التوتر والإرباك في السجن، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من وحدات القمع هرعت إلى القسم.
وأكدت الهيئة إنه تم إغلاق سجن مجيدو بشكل كامل وأن الشرطيين لا يزالان محتجزين داخل الغرفة.


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