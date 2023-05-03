الكرملين يعلن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي

وطنا اليوم – قال الكرملين الروسي ان القوات الروسية والاستخبارات عطلت طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على الكرملين.

وقال الكرملين ان الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

واتهم الكرملين كييف بالوقوف خلف هذا العمل ، ووصفه بانه مخطط إرهابي محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وبين الكرملين ان الرئيس الروسي لم يصب بأذى جراء الهجوم الأوكراني ، و لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم، حيث كان يعمل اليوم من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وقال الكرملين لا تعديل على خطط إجراء العرض العسكري في الساحة الحمراء يوم 9 مايو.