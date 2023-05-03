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#عاجل شاهد : هجوم بالطائرات المسيّرة على الرئيس الروسي في مبنى الكرملين

منذ ساعة واحدة
#عاجل شاهد : هجوم بالطائرات المسيّرة على الرئيس الروسي في مبنى الكرملين

وطنا اليوم:قال الكرملين، الأربعاء، إنه أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا، متهما كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأوضح الكرملين في بيان “استهدفت مسيرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين”، واصفا العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”.
وقال: “نعتبر الهجوم استهدافا لحياة الرئيس بوتين، ونحتفظ بحق الرد في الوقت وبالطريقة اللذين نراهما مناسبين”.
وأصدر رئيس بلدية موسكو قرارا بمنع تحليق المسيرات في أجواء العاصمة الروسية.
وأفادت الخدمة الصحفية للرئيس الروسي بأن بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد.
وتداولت وسائل إعلام روسية فيديوهات تظهر تصاعد الدخان من مبنى الكرملين ليلا
وكشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين ليلة أمس.
جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في “نوفو أوغاريوفو”، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.
وأكد الكرملين إن عرض الاحتفال بيوم النصر في التاسع من ماي سيجري في موسكو على الرغم من الحادث، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”

 


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