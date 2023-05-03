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وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

منذ ساعتين
وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وطنا اليوم:يعيش قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء بعد وقف إطلاق النار المتبادل الذي بدأ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء.
وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وأممية، بدون أي شروط أو قيود من قبل الطرفين سوى العودة للهدوء.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته أبلغت “جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته”.
الاحتلال شنت عشرات الغارات على مواقع ونقاط عسكرية
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الأربعاء، أنّ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ حيز التنفيذ.
وأضافت نقلاً عن مصدر عسكري في الفصائل الفلسطينية، إنّ مصر بذلت جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتم الاتفاق على أن يتم فجر الأربعاء، وهو مشروطاً بالتزام الاحتلال الإسرائيلي وعدم استهدافه لأي هدف في القطاع.
وتأتي هذه الأحداث بعد رد من سرايا القدس والغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، بإطلاق صواريخ تجاه البلدان الإسرائيلية، انتقاماً لاستشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان.

عشارات الغارات شنها الاحتلال
وأطلقت الفصائل الفلسطينية، بحسب ما تحدث به جيش الاحتلال أكثر من 110 صواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية، تضرر خلالها عدد من المنازل في سديروت وعسقلان وأشكول وحرق منازل في زكيم، نتيجة سقوط صواريخ غزة بشكل مباشر عليها.
كما أصيب عدد من المستوطنين وعاملان أجنبيان بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة وسقط على منزل في سديروت.
وفي السياق ذاته، شنّت طائرات الاحتلال عشرات الغارات على مواقع ونقاط عسكرية، وأهداف في قطاع غزة، أصيب في هذه الهجمات مواطنين


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