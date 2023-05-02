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أخر المستجدات
23:51
عاجل – الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ قصف قطاع غزة
22:03
الدراسات الاستراتيجية يرد على المشككين
20:37
مستخدمون ينجحون في استغلال ثغرة في تويتر لاستعادة علامة التحقق الزرقاء
20:26
وزير الخارجية يطلع مسؤولين أوربيين على مخرجات اجتماع عمّان
20:11
انتهاء أعمال الباص سريع التردد من تقاطع المزارع إلى عين غزال
20:07
استطلاع : ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم
19:58
بريزات: الإجراءات البيروقراطية الحكومية معيقة للاستثمار
19:29
خنساء اللويبدة توضح سبب تنازلها عن حقها في القضية
19:25
بحث آليات تنظيم أسواق اربد وإزالة الاعتداءات على الشوارع
19:21
812 مليون دينار أرباح شركات بورصة عمان للربع الأول
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عربي دولي
عاجل – الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ قصف قطاع غزة
منذ دقيقة واحدة
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24 ساعة
22:03
الدراسات الاستراتيجية يرد على المشككين
20:37
مستخدمون ينجحون في استغلال ثغرة في تويتر لاستعادة علامة التحقق الزرقاء
20:26
وزير الخارجية يطلع مسؤولين أوربيين على مخرجات اجتماع عمّان
20:11
انتهاء أعمال الباص سريع التردد من تقاطع المزارع إلى عين غزال
20:07
استطلاع : ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم
19:58
بريزات: الإجراءات البيروقراطية الحكومية معيقة للاستثمار
19:29
خنساء اللويبدة توضح سبب تنازلها عن حقها في القضية
19:25
بحث آليات تنظيم أسواق اربد وإزالة الاعتداءات على الشوارع
19:21
812 مليون دينار أرباح شركات بورصة عمان للربع الأول
19:19
الملكة رانيا تفتتح مبنى وجدان فضاء فني في اللويبدة
19:15
الأمن ينفي وجود عصابات تهدي ميداليات تحوي أجهزة تتبع
19:12
الزعبي: 4 اتفاقيات جماعية تتضمن مكتسبات جديدة للعاملين بقطاع الطباعة
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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سياسة الخصوصية
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