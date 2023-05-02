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عاجل – الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ قصف قطاع غزة

منذ دقيقة واحدة
عاجل – الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ قصف قطاع غزة

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