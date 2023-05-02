الشارع لا يثق بحكومة الخصاونة واستطلاع حديث يبين فقدان الثقة يتزايد… و (11) مؤشر تتراجع فيها حكومة الخصاونة

وطنا اليوم – خاص- في احدث دراسة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أظهرت الدراسة أن 69% من الأردنيين غير متفائلين بحكومة بشر الخصاونة ، ومن خلال مقارنة الدراسة التي صدرت مؤخراً مع دراسة سابقة صدرت في نهاية العام الماضي 2022 والتي اشارت آنذاك الى ان 67 % من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة مقارنة بـ 52% كانوا يثقون بها في استطلاع التشكيل في تشرين الأول 2020، أي ان حكومة الخصاونة ورغم مرور 3 أعوام على تشكيلها الا انها ضربت ارقام قياسية في التراجع المستمر الذي تظهره ارقام مركز الدراسات .

ثمة تدهور في جميع القطاعات اظهرتها مؤشرات القياس المتعددة حيث كان الاردن قد تراجع بمقدار درجتين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ليحصل على 47 درجه من 100، وفق تقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية.

كما تراجع الأردن 7 درجات ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022؛ ليحتل المرتبة 56 عالميا، والذي يضم 63 دولة عربية وعالمية.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، بيانات متفاوتة في بيانات التعليم الأساسي والعالي، في الأردن والعالم العربي، وبينت المؤشرات تراجع الأردن في التعليم وضعف الانفاق الحكومي.

واشار تقرير الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2022 تراجع الأردن إلى المركز 81 في ترتيب الدول العالم متراجعا بذلك 33 مركزا، و أكّدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، أن الأردن لم يتراجع فعليا بالتصنيف العالمي لعام 2021 ضمن معيار “الصحة والبقاء على قيد الحياة”.

وأظهر تقرير “مؤشر الديمقراطية” الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة “الايكونمست” البريطانية تراجع ترتيب الأردن في مؤشر الديمقراطية بــ4 درجات في الترتيب العالمي عن العام 2020، إذ حصل على 3.62 نقطة ضمن المؤشر العام من أصل 10.

ومؤخرا أظهرت نتائج دراسة أن الأردن يحل الثامن عربيًا من أصل 12 دولة عربية، و73 عالميًا من بين 132 دولة في مؤشر القوى البشرية ، “الأردن كان متأخرًا في معظم المؤشرات باستثناء مؤشر البنية التحتية الذي حافظ على مستوياته”.