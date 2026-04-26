بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وطنا اليوم:للعام الخامس على التوالي، تواصل جائزة “ملهمة التغيير” التي أطلقتها أورنج الأردن بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، تحت مظلة وحدة تمكين المرأة (SHETECHS)، تمكين الرياديات، حيث فازت منذ إطلاقها 13 سيدة ريادية.

وفي نسخة 2026، استمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة الثانية إلى قصص نجاح 10 رياديات في قطاع التكنولوجيا، من بين 56 مشروعاً سجّلت للمنافسة، تمهيداً لاختيار ثلاثة مشاريع فائزة في المرحلة النهائية، إلى جانب فئة جديدة للحلول المستدامة، على أن يتم تكريم الفائزات مطلع شهر أيّار.

كما تضم لجنة التحكيم نخبة من القياديات، تمثّلت برئيسة مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية، معالي السيدة خلود السقاف، ورئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، والرئيس التنفيذي وعضو مؤسس لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن الأردنية، ثناء الخصاونة، ونائب المدير التنفيذي في جوباك، ليانة الوريكات، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاتصال الداخلي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة.

وتشمل معايير المشاركة أن تكون المتقدّمة مؤسِّسة أو شريكة مؤسِّسة بنسبة 50%، أو رئيسة تنفيذية أو مديرة قيادية في شركة ناشئة نشطة، مع تمثيل نسائي لا يقل عن 25%، وأن تكون الشركة مسجّلة في الأردن وذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وشركة رقمية ابتكارية قابلة للنمو والاستمرارية. ويرتكز اختيار الفائزات، بعد عملية تقييم دقيقة ومتكاملة، على هذه المعايير، إلى جانب الأثر الذي تحققه المشاريع وقابليتها للتوسع والاستدامة.

