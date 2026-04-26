مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

وطنا اليوم:اعلن الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، مقتل جندي اسرائيلي واصابة 6 اخرين في معارك جنوب لبنان.

وفقا للاعلام الاسرالائيلي فقد اعلن عن مقتل الرقيب في الجيش الاسرائيلي عيدان فوكس، البالغ من العمر 19 عامًا، من بيتاح تكفا، وهو جندي في الكتيبة 77 التابعة ، جراء اصابته بمسيرة متفجرة خلال معركة في جنوب لبنان.

وقد أُعلن عن ذلك مساء اليوم (الأحد). كما أسفرت العملية عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح خطيرة، وجندي آخر في حالة متوسطة، وجندي ثالث في حالة طفيفة. وقد تم إجلاء الجنود الستة المصابين لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وفقا للاعلام الاسرائيلي فان عدد الجنود القتلى في معارك لبنان ارتفع الى 16 جنديا اسرائيليا منذ بدء الحرب في جنوب لبنان .