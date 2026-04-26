مصدر أمني: قاتل أطفاله في الكرك لم يكن تحت تأثير المخدرات

وطنا اليوم:أكّد مصدر أمني أنّ كل ما يُثار ويتردّد بأنّ إدمان المخدرات هو سبب ارتكاب جريمة القتل للأطفال الثلاثة على يد والدهم هو غير صحيح، حيث إنه لم يثبت من خلال التحقيقات أنّ الشخص كان تحت تأثير المخدرات، والخلافات العائلية هي السبب الرئيس في ارتكاب الجريمة.

وأهاب المصدر بالجميع عدم تصديق كل ما يُنشر واعتباره حقائق، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك والبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل أطفاله داخل إحدى المزارع.

وتابع أنه جرى على الفور التحرك للمكان، حيث عثر على جثث لثلاثة أطفال (10 و7 و5) سنوات توفوا بعد تعرضهم للطعن بأداة حادة، وبوشرت التحقيقات والبحث عن والدهم الذي توارى عن الأنظار.

ولاحقا؛ قال الناطق الإعلامي إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي وشرطة الكرك تمكنت من إلقاء القبض على قاتل أطفاله الثلاثة إثر خلافات عائلية بعد البحث عنه.

وأكد أنه عُثر عليه في محافظة الكرك، وتم ضبط أداة الجريمة بحوزته (سكين)، وستتم مباشرة التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.