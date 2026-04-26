مصدر أمني: قاتل أطفاله في الكرك لم يكن تحت تأثير المخدرات

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أكّد مصدر أمني أنّ كل ما يُثار ويتردّد بأنّ إدمان المخدرات هو سبب ارتكاب جريمة القتل للأطفال الثلاثة على يد والدهم هو غير صحيح، حيث إنه لم يثبت من خلال التحقيقات أنّ الشخص كان تحت تأثير المخدرات، والخلافات العائلية هي السبب الرئيس في ارتكاب الجريمة.
وأهاب المصدر بالجميع عدم تصديق كل ما يُنشر واعتباره حقائق، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الكرك والبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل أطفاله داخل إحدى المزارع.
وتابع أنه جرى على الفور التحرك للمكان، حيث عثر على جثث لثلاثة أطفال (10 و7 و5) سنوات توفوا بعد تعرضهم للطعن بأداة حادة، وبوشرت التحقيقات والبحث عن والدهم الذي توارى عن الأنظار.
ولاحقا؛ قال الناطق الإعلامي إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي وشرطة الكرك تمكنت من إلقاء القبض على قاتل أطفاله الثلاثة إثر خلافات عائلية بعد البحث عنه.
وأكد أنه عُثر عليه في محافظة الكرك، وتم ضبط أداة الجريمة بحوزته (سكين)، وستتم مباشرة التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله