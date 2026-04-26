الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

وطنا اليوم:يشهد مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة تنفيذ مشروع تطوير منطقة أمان نهايات المدرج (RESA)، وذلك ضمن جهود متواصلة لتحديث البنية التحتية ومواءمتها مع أحدث المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني.

ويهدف المشروع إلى رفع مستويات السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الإقلاع والهبوط، بما ينسجم مع متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ، التي تعدّ المرجعية العالمية في تنظيم قطاع الطيران.

ويأتي تنفيذ المشروع بدعم مباشر من شركة تطوير العقبة، المالكة لأصول المطار، في إطار دورها في تمكين المشاريع الاستراتيجية التي تعزز جاهزية المطار لاستيعاب نمو الحركة الجوية، وتدعم مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية إقليمية.

وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، طارق البطاينة، أن المشروع يمثل خطوة نوعية ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تنفذها الشركة، والتي من شأنها رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز سلامة العمليات التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويسهم في ترسيخ مكانة مطار الملك الحسين الدولي كمحور إقليمي واعد.

بدوره أوضح مدير مطار الملك الحسين الدولي، محمد الصرايرة، أن تطوير منطقة أمان نهايات المدرج يعدّ من المشاريع الحيوية التي تساهم في رفع مستوى السلامة الجوية.

وبين أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية متطلبات التشغيل المحلية الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، إضافة إلى الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، الأمر الذي يعزز من جاهزية المطار التشغيلية ويواكب أفضل المعايير العالمية في إدارة المطارات”.

وأشار الصرايرة إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيسهم في الحدّ من المخاطر المرتبطة بعمليات الإقلاع والهبوط، ويعزز من قدرة المطار على التعامل مع مختلف أنواع الطائرات بكفاءة وأمان، إلى جانب دعمه لخطط التوسع المستقبلية.

يشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام الجهات المعنية في الأردن بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتوفير بيئة تشغيلية متطورة وآمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والسياحي في مدينة العقبة والمملكة بشكل عام، ويعزز من ثقة شركات الطيران العالمية باستخدام المطار كمحطة إقليمية فعالة، إضافة إلى دعم استمرارية العمليات التشغيلية وزيادة تنافسية المطار على المستويين الإقليمي والدولي.