العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

وطنا اليوم -امين المعايطه

ترأست المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب إسبانيا، الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لصندوق الشراكة للاقتصاد الأزرق المستدام، في مدينة برشلونة الاسبانية، وترأس اللجنة الى جانب ممثل اسبانيا مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في السلطة الدكتور نضال العوران، وبحضور سكرتارية اللجنة ممثلة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EPRD)، وبحضور ممثلي الدول الاعضاء .

وأكد العوران على أن إشراك القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان استدامة هذه المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والبيئي، من خلال توسيع الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الأزرق .