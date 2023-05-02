بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردنيون يؤيدون عودة خدمة العلم العسكرية

منذ 4 ثواني
الأردنيون يؤيدون عودة خدمة العلم العسكرية

وطنا اليوم:كشف استطلاع رأي عام، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) ومن افراد عينة قادة الرأي (77%) يعتقدون أنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم.
ووفق الاستطلاع الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، يعتقد (47%) من الأردنيين أن سنتين هي المدة التي يجب ان يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه احكام القانون في برنامج خدمة العلم، فيما يعتقد (40%) من افراد عينة قادة الرأي ان سنة واحدة هي المدة التي يجب ان يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه احكام القانون في برنامج خدمة العلم.
وترغب الغالبية العظمى من افراد العينة الوطنية (94%) وافراد عينة قادة الرأي (91%) في ان تكون خدمة العلم عسكرية كما كانت سابقاً، فيما يرغب 5% فقط في ان تكون خدمة مدنية. الأمر الذي قد يؤشر على عدم القناعة بفعالية البرامج البديلة عن الخدمة العسكرية.
ويعتقد غالبية افراد العينة الوطنية (86%) وافراد عينة قادة الرأي (93%) ان إعادة خدمة العلم ستساهم في تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام لدى الشباب، فيما يعتقد (85%) من افراد العينة و(93%) من افراد عينة قادة الرأي أنها ستساهم في غرس مفاهيم المواطنة وتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ويعتقد (84%) من افراد العينة الوطنية و(91%) من افراد عينة قادة الرأي انها ستساعد في صقل الهوية الوطنية للشباب، ويعتقد ايضاً 82% من افراد العينة الوطنية و(89%) من افراد عينة قادة الرأي انها سترسخ مفهوم الانتماء الوطني، و(70%) من افراد العينة الوطنية و(60%) من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون ان إعادة خدمة العلم ستساهم في حل مشكلة البطالة.
وأظهر الاستطلاع أن ثلثي (65%) الشباب الأردني (18-34 سنة) (الذكور 63%، الاناث 67%) يعتقدون انه يجب إعادة العمل بخدمة العلم في الأردن


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:59

استطلاع: 69% من الأردنيين غير متفائلين بحكومة الخصاونة

12:42

وفد من جامعة بوخوم الالمانية يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

12:32

أورنج الأردن تطلق تجربة الجيل الخامس الأولى في عمّان مجاناً لزبائنها

12:26

زوجة خضر عدنان : اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

12:21

تمديد منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه 3 أيام إضافية

12:18

جسر جوي سياحي لاستقطاب سياح إلى الأردن من التشيك

12:16

السيطرة على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

12:11

وزير الأوقاف: تدريب الأئمة والوعاظ وتسليحهم بالفقه

12:05

السماح للسوريين بإتمام عقود زواجهم ممن قدموا للأردن لغايات الزيارة

11:42

جامعة البترا تستضيف الامتحان التحريري لنقابة المحامين لشهر نيسان 2023

11:30

الداخلية تعلن تسهيلات جديدة على صلاحية استخدام التأشيرة ‏الإلكترونية

11:25

سوريا تشكر الأردن على مساعدتها بإجلاء مواطنيها من السودان

وفيات

وفيات الثلاثاء 2-5-2023وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة اللهوفيات الأحد 30-4-2023وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدته