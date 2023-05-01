التربية تعدل موعد امتحانات طلبة المدارس الفصل الثاني

وطنا اليوم:عدلت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي بخصوص موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة الأول الثانوي.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة إن الامتحانات تبدأ الأربعاء الموافق 7 حزيران / يونيو وتستمر حتى الاثنين الموافق 26 حزيران /يوينو.

وأضاف كنانة أن موعد امتحانات طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” المدرسية “التجريبي” سيبدأ يوم الأربعاء 17 آيار/مايو حتى تاريخ 4/حزيران/يونيو، على ان تبدأ الامتحانات الوزارية بتاريخ 4 تموز /يوليو أي بعد عيد الأضحى المبارك.

“ويكون الأربعاء الموافق 12 تموز 2023 آخر موعد لإعداد النتائج والشهادات المدرسية”، وفق كنانة.

وقال، إنه لا تغيير على طبيعة ونمط امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).

وأضاف كنانة، أن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث سيكون جزء منها أسئلة مقالية وهي اللغة العربية “مشترك” واللغة الإنجليزية “مشترك” والرياضيات.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر آلات حاسبة للطلبة منذ اليوم الأول للامتحانات، وفق ما جاء عبر إذاعة الأمن العام