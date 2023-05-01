بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية تعدل موعد امتحانات طلبة المدارس الفصل الثاني

منذ 5 ثواني
التربية تعدل موعد امتحانات طلبة المدارس الفصل الثاني

وطنا اليوم:عدلت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي بخصوص موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة الأول الثانوي.
وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة إن الامتحانات تبدأ الأربعاء الموافق 7 حزيران / يونيو وتستمر حتى الاثنين الموافق 26 حزيران /يوينو.
وأضاف كنانة أن موعد امتحانات طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” المدرسية “التجريبي” سيبدأ يوم الأربعاء 17 آيار/مايو حتى تاريخ 4/حزيران/يونيو، على ان تبدأ الامتحانات الوزارية بتاريخ 4 تموز /يوليو أي بعد عيد الأضحى المبارك.
“ويكون الأربعاء الموافق 12 تموز 2023 آخر موعد لإعداد النتائج والشهادات المدرسية”، وفق كنانة.
وقال، إنه لا تغيير على طبيعة ونمط امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
وأضاف كنانة، أن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث سيكون جزء منها أسئلة مقالية وهي اللغة العربية “مشترك” واللغة الإنجليزية “مشترك” والرياضيات.
وأشار إلى أن الوزارة ستوفر آلات حاسبة للطلبة منذ اليوم الأول للامتحانات، وفق ما جاء عبر إذاعة الأمن العام


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:17

الأردن يُسيّر 10 شاحنات تحمل مساعدات إغاثية لسوريا

13:45

نفاع بعيد العمال : أنتم عصب الإنتاج الوطني

13:43

الفوسفات تهنئ بعيد العمال العالمي

13:40

الجامعة الهاشمية تفصل 42 طالباً

13:33

مهيدات وممثلو هيئات الدواء العربية يناقشون في الرياض مقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء

13:31

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة وحجز المركبتين

12:46

أطروحة الدكتوراة لمساعد رئيس جامعة عمان الأهلية د. إياد شعبان في كتاب أصدرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية

12:39

غول التضخم وتراجع القوة الشرائية يضربان دول عربية عدة من المحيط إلى الخليج

12:36

أحمد العموش .. خطوات من ذهب على طريق الاستثمار السياحي ..

12:31

المياه تضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق – خو

12:24

ذبحتونا: تخبط حكومي بقضية الآلة الحاسبة لطلبة التوجيهي

12:07

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

وفيات

وفيات الاثنين 1-5-2023الصحفي سليم ساكت المعاني في ذمة اللهوفيات الأحد 30-4-2023وطنا اليوم تعزي احد أعضائها الزميل خالد الجهني بوفاة والدتهوفيات الجمعة 28-4-2023