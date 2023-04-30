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وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوجه رسالة تهنئة إلى عمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام

منذ 3 ثواني
وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوجه رسالة تهنئة إلى عمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام

وطنا اليوم – وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي رسالة تهنئة إلى عمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام وفينا يلي نص الرسالة:

اختي العاملة اخي العامل
تحية طيبة وبعد،،،
بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، يسعدني أن أبعث إلى نشميات ونشامى الوطن أينما كانت مواقعهم بأخلص التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات والتقدير على جهودكم الطيبة في خدمة الوطن، الذي يعكس إيمانكم المطلق بأن الإخلاص بالعمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات
ونحن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نؤكد أن الأردن ماضٍ وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وبمتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء وبسواعد عمالنا في مختلف مواقعهم الذين يمثلون قلاع البناء والتنمية ألف تحية وتقدير لهم
ونتعهد لكم كوزارة للعمل بمواصلة الجهود في موائمة كفاءات وقدرات مواردنا البشرية مع فرص العمل وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي والعدالة والعمل اللائق للعمال بتشاركية مع القطاع الخاص، كما نعاهد اخواتنا وبناتنا على مواصلة تمكينهن اقتصاديا، كما نعدكم بالتحسين المستمر لمنظومة التدريب المهني والتقني كأداة رئيسية لتعزيز القدرات والتمكين للعامل
نسأل الله ان يحفظ الأردن، في ظل قيادة وتوجيهات مولاي المعظم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكل عام ونشميات ونشامى الأردن بألف خير.


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