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أمين عام حزب الميثاق : لا يوجد مسؤول يفهم في السياسية لا يحترم الإعلام

منذ 46 دقيقة
أمين عام حزب الميثاق : لا يوجد مسؤول يفهم في السياسية لا يحترم الإعلام

 

وطنا اليوم-  أكدّ العين ووزير الإعلام الأسبق امين عام حزب الميثاق الوطني محمد المومني، أنّ إبقاء المساحة الضيقة على وسائل الإعلام وإعطاءها توجيهات لا مهنية تحد من حرياتها وتؤثر على قدرتها على إيصال رأي الناس وتشكيل الرأي العام.

وقال المومني، خلال جلسة دور الإعلام في التمثيل الحقيقي للمواطن وسط زحام التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات منتدى تواصل، إنه ثمة علاقة بين المستوى العالي للحريات الإعلامية وقدرتها على إيصال الواقع، أي كلما أعطيت سقفاً كلما عبرت عن رأي الناس أكثر ونجحت في عملها.

وبين أنه في الوقت ذاته، لا يمكن إنكار ضرورة وجود ضوابط لهذه الوسائل لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حتى نتأكد من القيام بدورها بدون شتم أو سب ضد أحد.

وأوضح أنّ واقع الإعلام المجتمعي والتواصل الاجتماعي فرض نفسه على الحكومات والناس والجسم الإعلامي نفسه، حيث لم يعد هناك أمل لنجاح وسائل إعلامية بدون الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه لا يوجد مسؤول يفهم في السياسية لا يحترم الإعلام، وعليه حين إيجاد خطأ له أن يصلحه بدلاً من تحميل المسؤولية لوسائل الإعلام بالتهكم والتهجم.


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