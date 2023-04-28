الأمم المتحدة تشكر الأردن على مساعدتها بإجلاء موظفيها خارج السودان

وطنا اليوم:قدم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الشكر للأردن وبعض الدول الأخرى لمساعدتها في ضمان النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة خارج السودان.

والدول التي سماها غوتيريس في بيان صحفي، هي بالإضافة إلى الأردن، فرنسا، والسعودية، وتشاد ، وكينيا، وأوغندا، والولايات المتحدة، والسويد، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وكندا.

وجدد غوتيريس دعوته لأطراف النزاع، الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” ، والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، باحترام وقف إطلاق النار.

وقال غوتيريس، إنه يقف إلى جانب الشعب السوداني وآماله ومطالبه بالسلام واستعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي، مؤكداً بقاء الأمم المتحدة إلى جانب شعب السودان من خلال مكتب ممثله الخاص المتواجد حاليا في بورتسودان