وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى طوارئ الأميرة بسمة ومركز المشارع

وطنا اليوم:افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس توسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة ومركز صحي المشارع الشامل بالأغوار الشمالية.

وأكد الهواري اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في محافظات المملكة كافة، مشيرا إلى توسعة طوارئ مستشفى الأميرة بسمة وإنشاء مركز صحي المشارع الشامل جاء بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة مثلى.

وقال، إن الوزارة تسير بخطى ثابتة لتطوير البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة لتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمرضى والمراجعين بجهود كوادرها الطبية، والتمريضية، والفنية، والإدارية لتقديم خدمات نوعية ومميزة.

وأكد أن الوزارة تعزز دورها في تحسين تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، وتوسعة أقسام هذه الخدمات وزيادة عددها لضمان تكاملية خططها في حالات الإصابات والحوادث والأزمات، والجراحة العامة والأمراض الباطنية.

وثمن الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لوزارة الصحة في إنشاء مركز صحي المشارع الشامل الذي بلغت كلفة إنشائه حوالي 750 ألف دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

ويقدم مركز صحي المشارع الشامل بحسب الهواري خدماته في مجالات طب الأسرة والأطفال والباطني والنسائية والطب العام والخدمات السنية والمختبرات والأشعة، والمطاعيم، والأمومة والطفولة، ويستفيد من خدماته ما يزيد على 50 ألف شخص في مناطق المشارع والشيخ حسين وطبقة فحل.

وبلغت مساحة توسعة قسم الطوارئ حوالي (250) مترا مربعا تضمنت 5 أسرة لمراقبة مرضى الطوارئ وغرفة سحب عينات وتخطيط قلب ومختبر اسعاف وطوارئ وسجل طبي ومحاسبة وغرفة لتصنيف المرضى.

ولفت الهواري إلى أن وزارة الصحة قامت في الآونة الأخيرة بتوسعة قسم الباطني رجال في مستشفى الأميرة بسمة بواقع 38 سريرا، واستحدثت وحدة فحص وظائف وكفاءة الرئة وعيادة التخدير للتقليل من نسبة العمليات الملغاة، بالإضافة إلى استحداث قسم العناية المتوسطة بواقع 11 سرير، وتفعيل غرفة عمليات جديدة، وتزويد قسم العمليات بجهاز تنظير الركبة، وجهاز تنظير المسالك البولية وتحديث أجهزة تنظير الجهاز الهضمي.

وأوضح الهواري أن وزارة الصحة عملت على تحديث جزء كبير من أسرة المستشفى القديمة واستبدالها بأسرة كهربائية حديثة في أقسام العناية الحثيثة، إلى جانب دعم أقسام المستشفى بأجهزة طبية جديدة.

وحول توسعة قسم الكلى داخل المستشفى أكد الهواري أن الوزارة تسعى لاضافة 12 سريرا لغسيل مرضى الكلى و استحداث عيادة تأهيل المرضى ما بعد زراعة القوقعة واستحداث عيادة لزراعة الأسنان لتخفيف الاعباء على المواطنين وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة.

وحضر الافتتاح أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وأمين عام الرعاية الصحية الاولية والاوبئة الدكتور رائد الشبول ومتصرف لواء الأغوار الشمايلة الدكتور علي الحوامدة وعدد من نواب محافظة إربد وأعضاء من مجلس المحافظة.