تعديلات قضائية في اسرائيل تهدد بإفساد العلاقات مع يهود الشتات

وطنا اليوم ـ أدّت خطط الحكومة الإسرائيلية لتجريد أعلى محكمة في البلاد من سلطاتها إلى توتر العلاقات مع الجماعات اليهودية في أميركا الشمالية، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل مادياً.

وتسببت تلك الخطط في اندلاع احتجاجات واضطرابات سياسية داخل اسرائيل لشهور، وسط مساعٍ من الائتلاف الحاكم إلى تمكين الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة في الكنيست بواحد وستين صوتاً من بين 120.

ويقول مؤيدو التشريع إنه سيعيد التوازن بين أذرع الحكومة، بينما يقول منتقدوه إنه يزيل الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها السلطة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية إريك فينجرهوت، إن أعضاء الاتحادات يريدون معرفة ما الذي ستفعله الحكومة لحماية حقوق الأقليات.

وأضاف فينجرهوت الذي كان نائباً في الكونجرس وعضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو لوكالة “رويترز”: “لا نتوقع أن تكون الضوابط والتوازنات مماثلة لما نتمتع به هنا (في الولايات المتحدة)، يمكن أن تكون مختلفة تماماً ولكن السؤال الذي نطرحه هو ما نظام الضوابط والتوازنات الذي تقترحونه؟”.

وقال إنه إذا لم تكن إسرائيل قادرة على الإجابة على الأفراد “اليهود وغير اليهود في أميركا، فقد يتسبب ذلك في ضرر”.