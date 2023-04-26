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الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

منذ ساعة واحدة
الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

وطنا اليوم:اشارة الى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية والتصريحات فان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تؤكد بعدم رفع اي ضريبة مفروضة على اي سلعة او خدمة بما فيها الدخان .
وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والاعباء المالية على المواطنين فان ما يتم تداوله حول رفع الضريبة على الدخان لا اساس له من الصحة.


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