الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان

وطنا اليوم:اشارة الى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية والتصريحات فان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تؤكد بعدم رفع اي ضريبة مفروضة على اي سلعة او خدمة بما فيها الدخان .

وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والاعباء المالية على المواطنين فان ما يتم تداوله حول رفع الضريبة على الدخان لا اساس له من الصحة.