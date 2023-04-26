وطنا اليوم:اشارة الى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية والتصريحات فان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تؤكد بعدم رفع اي ضريبة مفروضة على اي سلعة او خدمة بما فيها الدخان .
وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والاعباء المالية على المواطنين فان ما يتم تداوله حول رفع الضريبة على الدخان لا اساس له من الصحة.
الضريبة : لا رفع للضرائب على الدخان
وطنا اليوم:اشارة الى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية والتصريحات فان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تؤكد بعدم رفع اي ضريبة مفروضة على اي سلعة او خدمة بما فيها الدخان .