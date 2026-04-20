العكاليك يشدد على تسريع الإجراءات الجمركية في مطار التخليص

وطنا اليوم:تابع مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك خلال زيارة ميدانية سير إجراءات العمل وآليات تقديم الخدمات الجمركية في مركز جمرك مطار التخليص.

وأكد العكاليك على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بما ينسجم مع خطط التحديث والتطوير التي تنتهجها دائرة الجمارك وبما يضمن تقديم خدمات نوعية تسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الكوادر العاملة في المركز وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الزيادة في حجم العمل مع الالتزام التام بالتعليمات الناظمة وضمان انسيابية حركة البضائع دون تأخير.

ويشهد المركز حركة شحن مضاعفة خلال الفترة الحالية سواء حركة الترانزيت أو البضائع الواردة إلى المملكة تتطلب تنسيقا عالية ومضاعفة الجهود المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الزيارة أشاد العكاليك بجهود العاملين في المركز مثمنًا دورهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء ومؤكدًا استمرار الجمارك الأردنية في تطوير خدماتها وتحسين إجراءاتها بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي.