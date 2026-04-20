الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، الدكتور محمد الحوارات، وجود تأخر في توفير مطعوم الأجسام المضادة لمرض الكبد الوبائي “B” في المستشفيات الحكومية.
وقال، إن المطعوم كان متوفراً بشكل روتيني ودائم، لكن وبسبب ظروف خاصة، أصبح هناك تأخر في توريد الكميات التي طلبتها الوزارة من خلال العطاء المركزي الذي يُحال كل عام، حيث تأخر المورد في إيصال الكميات المطلوبة والتي تقدر بحوالي 400–500 جرعة.
وأضاف أن ما حدث يعد من الحالات النادرة جداً أن تنقطع الوزارة من هذا المصل نتيجة تأخر المورد في توريد الكميات في الوقت المناسب، مشيراً إلى وجود تنسيق عالٍ بين القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية فيما يتعلق بالإعارة لتوفير هذا المصل عند الحاجة.
وأكد أن الوزارة بانتظار وصول الكميات، وفي حال احتاج أي شخص لهذا المصل سيتم التواصل مع القطاع الخاص والخدمات الطبية لتوفيره.
وبين أنه سيتم فرض غرامات على المورد لتأخره في توفير هذا المصل لمستشفيات وزارة الصحة.


نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي