إطلاق نار يستهدف رادار سرعة على طريق سحاب بعد ساعات من تشغيله

وطنا اليوم:كشف مدير عمليات المرور في امانة عمان، شادي الروابدة، عن حادثة اعتداء استهدفت احد رادار لضبط السرعة في طريق سحاب، وذلك بعد ساعات قليلة من تفعيله، حيث اقدم مجهولون على اطلاق النار باتجاه الجهاز، ما تسبب باضرار في العدسة الرئيسية.

واوضح الروابدة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الرادار مزود بانظمة حماية متقدمة تجعله مقاوما للرصاص والحريق، الا ان الضرر الذي لحق بالعدسة استدعى اجراء صيانة واستبدال الجزء المتضرر لضمان استمرار عمله.

وبين الروابدة ان كلفة اصلاح بعض اجهزة الرادار قد تتراوح بين 5 الى 10 الاف دينار، مشيرا الى ان مثل هذه الاعتداءات تشكل عبئا ماليا اضافيا نتيجة تصرفات غير مسؤولة تؤثر على المال العام.

واعرب عن اسفه لوقوع مثل هذه الحوادث، خاصة ان الموقع الذي تم تركيب الرادار فيه يشهد حوادث مرورية متكررة خلال ساعات الليل بسبب السرعات العالية، ما استدعى وضعه لتعزيز السلامة والحد من الحوادث.

وكانت امانة عمان الكبرى اعلنت عن بدء تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية اعتبارا من أمس الاحد، ضمن خطة تهدف الى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

وياتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة لضبط المخالفات الخطرة مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، اضافة الى الوقوف على ممرات المشاة.

واكدت الامانة ان اختيار مواقع الرادارات جاء بناء على دراسات مرورية ميدانية استهدفت النقاط الاكثر عرضة للحوادث والازدحامات، بهدف تحقيق اعلى درجات السلامة للسائقين.

كما سيتم استكمال تشغيل جميع مكونات المشروع خلال الشهر الحالي وحتى 28 نيسان، ليشمل 20 رادارا، وكاميرات اشارات ضوئية، الى جانب كاميرات لاحتساب متوسط السرعة بين نقطتين. من جانبه، شدد الروابدة على ان المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الرقابة المرورية في العاصمة، لافتا الى ان استخدام التقنيات الحديثة سيسهم في تحسين الانسيابية المرورية والحد من السلوكيات الخطرة.

واكد ان الهدف الاساسي من تطبيق هذا النظام هو تعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير والوقاية من الحوادث، وليس تحرير المخالفات، داعيا السائقين الى الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين.