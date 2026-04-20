الأمن: لا قضايا خطف أطفال في الأردن وكل ما يُثار حول ذلك تضليل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:جدّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام التأكيد على أنّ السّجلّات الجرمية في الأردن تخلو من قضايا خطف الأطفال من قبل غرباء وأنّ ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم.
مؤكدًا أنّ الوحدات المعنية تتابع تسجيلات جرى تداولها لصورة سيّدة، ادّعى ناشرون بأنها تقوم بخطف الأطفال، دون أدنى مسؤولية من التأكد والتّوثّق من تلك المعلومات.
مشيراً إلى أنه لم تسجل أية شكاوى بخطف أو تغيّب أي طفل من المنطقة التي أشاروا إليها خلال التسجيل، وسيتم استدعاء كل ناشري التسجيلات، للوقوف على كافة تغاصيلها
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة منشورات إلا بعد التأكد والتحقق منها، لتجنّب نشر الإشاعات والهلع في المجتمع ، مؤكدًا بأنّ مديرية الأمن العام دوما سبّاقة بنشر كل ما يهم المجتمع من تحذيرات أو بيانات بخصوص أيّة قضايا أو أساليب وظواهر جرمية تهم الرأي العام.


